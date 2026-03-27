Во Владимирской области стартовали процессы весеннего половодья — ситуацию на контроле держит Главное управление МЧС России по региону. Специалисты следят за обстановкой с помощью 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.Есть несколько участков, требующих особого внимания. Так, из‑за подъема уровня воды в реке Кубрь перелило дорогу между деревнями Сабельское и Мостищево в Александровском районе. По данным на вечер 26 марта, под водой оказался 8‑метровый отрезок трассы, глубина затопления — 25 см. Из‑за этого осложнилось сообщение с деревней Мостищево, где расположены 21 дачный дом.В Вязниковском районе ради сохранности понтонного моста через реку Клязьму его разобрали еще 26 марта — так власти хотят обеспечить безаварийное прохождение половодья. Автодвижение здесь прекратили, пешеходного сообщения тоже нет, но работает лодочная переправа.