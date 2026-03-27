Владимирские сладости пользуются спросом в Казахстане, Беларуси, Грузии, Армении, Туркменистане и Монголии, сообщили во Владимирской таможне. За 2 месяца этого года компании Владимирской области вывезли за рубеж более 800 тонн шоколадных изделий и 1,28 тыс. тонн изделий из зерна злаков и муки. В 2025 году таможенники провели контроль вывоза 6,7 тыс. тонн продуктов, содержащих какао,