Во Владимирской области осложнилась паводковая ситуация: уровень воды в реках растет, и это уже создает проблемы для местных жителей.В Александровском муниципальном округе из‑за подъема уровня воды в реке Кубрь затопило участок местной дороги между деревнями Сабельское и Мостищево.Ситуация может усугубиться в ближайшие сутки: МЧС прогнозирует подтопление низководного моста в населённом пункте Рождествено того же муниципального округа.