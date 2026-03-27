Во Владимирской области на 12‑й неделе года зафиксировали заметный рост заболеваемости ОРВИ и COVID‑19. Ситуация обострилась по сравнению с предыдущей неделей.За прошедшую неделю за медицинской помощью из‑за симптомов ОРВИ обратились 7 956 жителей региона, из них 2 082 человека — во Владимире. Показатель заболеваемости поднялся на 13,7 %, причём рост затронул все возрастные группы.Не обошёл стороной и COVID‑19: за период с 16 по 22 марта 2026 года лабораторно подтвердили 63 случая заражения — это на 37,1 % больше, чем неделей ранее. При этом в 90,5 % случаев болезнь протекала как острая респираторная инфекция, а в 9,5 % — в форме внебольничной пневмонии.