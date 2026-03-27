Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли два закона об индексации социальных выплат на 5,4%.Изменения коснутся двух категорий жителей региона. Во‑первых, вырастет поддержка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: увеличатся нормы государственного обеспечения для обучающихся. Кроме того, поднимут ежемесячное вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям. Так, один из приемных родителей будет получать 8 738 рублей вместо прежних 8 290 рублей, а единственный приемный родитель — 13 105 рублей. Также проиндексируют доплаты за воспитание детей‑инвалидов и за каждого следующего приемного ребенка, начиная с шестого.Во‑вторых, с начала 2026 года увеличится ежемесячная денежная выплата спасателям. Её смогут получать специалисты, которые проработали не менее 15 лет в профессиональных аварийно‑спасательных службах и достигли 40‑летнего возраста.