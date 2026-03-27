Сотрудники Госавтоинспекции провели рейды в Гусь-Хрустальном и Гороховце. Проверили более 30 транспортных средств, в том числе 17 автобусов. В ходе профилактического мероприятия дорожные инспекторы уделили особое внимание проверке автобусов, которые перевозят детей, а именно техническому состоянию транспортных средств и наличию у водителей документов. В рамках рейда выявили семь нарушений правил безопасности перевозок пассажиров и багажа.