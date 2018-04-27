Глава администрации Андрей Шохин подписал постановление

Глава администрации Андрей Шохин подписал постановлениеИз-за устойчивой плюсовой температуры во Владимире 1 мая закончится отопительный сезон.В четверг, 26 апреля, глава администрации города Андрей Шохин подписал соответствующее постановление. Согласно законодательству, среднесуточная температура +8 должна продержаться на улице в течение трех дней. В связи с этим в городе завершают отопительный сезон.Кстати, на 1 мая синоптики обещают владимирцам +24 градуса.