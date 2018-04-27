История незаменимого атрибута дорожных полицейских берет свое начало из далекой эпохи царской России. Жезл регулировщика претерпел множество преобразований...

История незаменимого атрибута дорожных полицейских берет свое начало из далекой эпохи царской России. Жезл регулировщика претерпел множество преобразований: менялся материал, цветовая гамма, вводились новые знаки, подаваемые сотрудником. Привычный черно-белый окрас атрибут получил ровно 79 лет назад.27 апреля День рождения знаменитого жезла для регулирования дорожного движения.В начале ХХ века было издано распоряжение, согласно которому дорожные регулировщики получали специальную палку — деревянную трость белого цвета, носить ее необходимо было в кожаном чехле. Функциональность ее была не велика – регулировщик мог подавать только два знака: указать на машину, которой нужно остановиться или запретить движение всем без исключения.В 1922 трость стала меньше, окрас ее также изменился - красные жезлы с желтой рукояткой совпадающей с цветом знамени того времени и были более заметными для участников дорожного движения. Работники рабоче-крестьянской милиции носили его на специальном кожаном ремне.В 1933-м в соответствии с новой «Инструкцией постовому инспектору регулирования уличного движения» Советская власть упразднила все вспомогательные средства и вместо жезлов милиционерам выдали белые перчатки. Почти шесть лет управление движением на перекрестках и площадях, где светофоры отсутствовали, осуществлялось семафорами или сигналами, подаваемыми руками постового.Однако в 1939 году жезлы вернули на службу уже в обновленном виде – они стали черно-белыми. Именно эта временная точка стала отсчетом основания уже привычного атрибута регулировщика дорожного движения. Контрастное сочетание цветов сделало жезл более заметным в темное время суток и в условиях плохой видимости. Выпущенная в 1939 году «Инструкция постовому регулировщику уличного движения», утвержденная начальником Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР в качестве приложения к Циркуляру НКВД СССР № 55-1939 года, вновь вернула сотрудникам тогдашних отделов регулирования уличного движения (ОРУД) этот хорошо известный в народе атрибут.Восстановленный 79 лет назад «в своих правах» жезл для регулирования движения в таком виде дошел до наших дней и 24 часа в сутки является неизменным помощником сотрудников российской Госавтоинспекции.