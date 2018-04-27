Леонид Агутин высказал мнение, что в новом сезоне музыкального телепроекта Голос будет абсолютно новое жюри. При этом популярный исполнитель отметил, что согласился бы поучаствовать, если бы его пригласили.

Леонид Агутин высказал мнение, что в новом сезоне музыкального телепроекта "Голос" будет абсолютно новое жюри. При этом популярный исполнитель отметил, что согласился бы поучаствовать, если бы его пригласили.Шоу "Голос" это российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира и пользуется бешеной популярностью. Не стала исключение и Россия, причем Леонида Агутина вместе с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом называют "золотым составом" наставников. Артисты проработали вместе на протяжении трех сезонов.Сейчас же членов жюри могут поменять. На это намекнул Леонид Агутин в беседе с журналистами. Однако певец дал понять, что не считает для себя телешоу "Голос" закрытым. "Голос – такой мощный проект, что никто его для себя ни закрывает, ни открывает. Туда либо приглашают, либо нет. Если пригласят, то, скорее всего, пойду. Но я не думаю, что позовут. Думаю, что они сделают полностью новый состав, совсем новый", – цитируют Леонида Агутина РИА Новости. Отметим, что пока остальные наставники "золотого состава" пока никак не прокомментировали слова своего коллеги.Ранее на аналогичном (только с участием детей) шоу "Голос. Дети" разразился скандал. Первое место занял подопечный Пелагеи 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга. В финале юный певец исполнил хит Олега Газманова "Офицеры". Победителю вручили памятную статуэтку и миллион рублей от Первого канала. Однако с этим многие не согласились. В Сети разгорелся скандал. Народ заявил, что 11-летний оренбуржец не был лучшим в финале.Соперниками Рутгера в суперфинале были Анастасия Гладилина, исполнившая "Я тебя никогда не забуду", и София Федорова с песней "На десерт".Отметим, что наставниками в пятом сезоне шоу были Пелагея, Баста и Валерий Меладзе.