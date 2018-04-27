Леонид Агутин высказал мнение, что в новом сезоне музыкального телепроекта Голос будет абсолютно новое жюри. При этом популярный исполнитель отметил, что согласился бы поучаствовать, если бы его пригласили.

Леонид Агутин высказал мнение, что в новом сезоне музыкального телепроекта "Голос" будет абсолютно новое жюри. При этом популярный исполнитель отметил, что согласился бы поучаствовать, если бы его пригласили.Шоу "Голос" – российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира и пользуется бешеной популярностью. Не стала исключением и Россия, причем Леонида Агутина вместе с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом называют золотым составом наставников. Артисты проработали вместе на протяжении трех сезонов.Сейчас же членов жюри могут поменять. На это намекнул Леонид Агутин в беседе с журналистами. Однако певец дал понять, что не считает для себя телешоу "Голос" закрытым. "Голос – такой мощный проект, что никто его для себя не закрывает, не открывает. Туда либо приглашают, либо нет. Если пригласят, то, скорее всего, пойду. Но я не думаю, что позовут. Думаю, что они сделают полностью новый состав, совсем новый", – цитируют Леонида Агутина РИА Новости. Остальные наставники из золотого состава пока не прокомментировали слова коллеги.Ранее на шоу "Голос. Дети" разразился скандал. Первое место занял подопечный Пелагеи, 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга. В финале юный певец исполнил хит Олега Газманова "Офицеры". Победителю вручили памятную статуэтку и миллион рублей от Первого канала. Однако с этим многие не согласились. В Сети разгорелся скандал. Народ заявил, что оренбуржец не был лучшим в финале.Его соперниками в суперфинале были Анастасия Гладилина, исполнившая "Я тебя никогда не забуду", и София Федорова с песней "На десерт".Отметим, что наставниками в пятом сезоне были Пелагея, Баста и Валерий Меладзе.