Восьмидесятилетний актер Билл Косби признан судом виновным по всем трем пунктам по делу о сексуальном домогательстве 2004 года.

Восьмидесятилетний актер Билл Косби признан судом виновным по всем трем пунктам по делу о сексуальном домогательстве 2004 года.Как передает РИА Новости, тем самым поставлена точка в громком скандале, который тянется с 2014 года. Его обвинили в том, что в особняке, расположенном недалеко от Филадельфии Косби изнасиловал Андреа Констанд, предварительно подмешав ей наркотическое веществ.При этом американские СМИ информировали, что в 2006 они заключили мировое соглашение, а Косби сообщил, что отношения с Констанд строились по обоюдному согласию.В целом же более пятидесяти женщин заявили, что актер надругался над ними, действуя аналогичным способом. Судебный процесс тянется с 2016 года.За свою карьеру в качестве актёра и музыканта Косби несколько раз удостаивался премий "Эмми", "Золотой глобус" и "Грэмми", а также стал обладателем звезды на голливудской "Аллее славы". В 2002 году исследователь Молефи Кете Асанте включил Билла Косби в список 100 самых выдающихся афроамериканцев.