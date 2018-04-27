На лондонском стадионе Эмирейтс прошла первая полуфинальная встреча футбольной Лиги Европы. Местный Арсенал принимал мадридский Атлетико. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

На лондонском стадионе "Эмирейтс" прошла первая полуфинальная встреча футбольной Лиги Европы. Местный "Арсенал" принимал мадридский "Атлетико". Игра завершилась вничью со счетом 1:1.Встреча началась с удалений в составе испанского клуба. Уже на 10-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален хорватский защитник испанцев Шиме Врсалько. Однако на этом главный арбитр матча француз Клеман Тюрпен не остановился и спустя три минуты удалил со скамейки запасных аргентинского наставника "Атлетико" Диего Симеоне. Специалист был крайне недоволен решением судьи не показывать карточку защитнику "Арсенала" Эктору Бельерину за грубое нарушение правил.За излишние эмоции Симеоне был отправлен досматривать матч на трибуну.После удаления в составе мадридцев "Арсенал" полностью взял мяч под свой контроль, но воспользоваться численным и игровым преимуществом смог лишь на 61-й минуте. После подачи с фланга точным ударом головой отметился нападающий Александр Ляказетт. После этого лондонский клуб имел еще несколько опасных моментов, но забить еще не смог. А вот "Атлетико" на 82-й минуте смог провести контратаку, в ходе которой Антуан Гризманн воспользовался ошибками в обороне "канониров" и сравнял счет.Ответный полуфинальный матч команду проведут 3 мая в Мадриде. Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.