Хаббл помог разглядеть звезду, выжившую в страшном космическом катаклизме. Причём, как полагают специалисты, она основательно обокрала подругу перед взрывом.

С помощью телескопа "Хаббл" учёные впервые получили изображение спутника сверхновой, "выжившего" после взрыва. О достижении сообщает научная статья, опубликованная в издании Astrophysical Journal командой во главе со Стюартом Райдером (Stuart Ryder) из Австралийской астрономической обсерватории."Мы знаем, что большинство массивных звёзд образуют пары", – объясняет Райдер в пресс-релизе исследования.В связи с этим наблюдение сохранившегося компаньона, на первый взгляд, должно быть обычным явлением. Но не тут-то было. Во-первых, расстояние, с которого можно разглядеть отдельную звезду, жёстко ограничено (хотя иногда сама природа делает астрономам подарки). И на этих дистанциях вспыхивает не так много сверхновых. Во-вторых, нужно очень точно определить направление на вспышку, чтобы быть уверенным, что видишь именно спутник, а не случайно попавшую в поле зрения звезду.В 2014 году, тоже с помощью "Хаббла", был обнаружен сохранившийся компаньон сверхновой SN 1993J. Однако астрономам удалось получить лишь спектр, а не изображение. Поэтому нельзя было исключать, что речь идёт не о спутнике, а о чём-то другом. И вот теперь состоялось практически стопроцентно достоверное открытие.Галактика NGC 7424 расположена в 40 миллионах световых лет от Земли в южном созвездии Журавля. Взрыв сверхновой SN 2001ig в этой звёздной системе был зафиксирован 17 лет назад. В 2002 году, когда свечение ещё сохранялось, с помощью телескопа VLT удалось очень точно определить координаты сверхновой. В 2004 году с помощью инструмента Gemini были получены первые свидетельства того, что у погибшей звезды остался выживший компаньон. Однако они были недостаточно надёжными.А недавно "Хаббл" разглядел в ультрафиолетовых лучах звезду главной последовательности. Вместе с готовым взорваться светилом (предсверхновой, как говорят специалисты) она кружила вокруг общего центра масс. До катастрофы период обращения составлял около одного года.Наблюдение этой звезды интересно не только как прецедент. Специалисты полагают, что она сильно повлияла на тип взрыва, и надеются разобраться в деталях произошедшего.Астрономы отнесли эту вспышку к типу IIb. Буква "b" маркирует тонкие детали так называемой кривой блеска (зависимости яркости от времени). А вот римское "II" означает, что в спектре сверхновой обнаружены линии водорода.Впрочем, водорода там было очень мало. В отличие от большинства подобных взрывов вообще и типа IIb в частности, вспышка относится к редкому классу сверхновых со снятой оболочкой (stripped-envelope supernova). Это означает, что большая часть (в данном случае около 90%) внешних слоёв звезды была потеряна ещё до взрыва.Куда же они, эти слои, могли деться? Первое, что пришло в голову астрономам, – интенсивный звёздный ветер. Однако так истекать веществом в окружающее пространство могут лишь самые большие и яркие звёзды. Как бы редко ни встречались сверхновые со снятой оболочкой, светила с такими характеристиками встречаются ещё реже. К тому же их не удавалось найти на сделанных до катастрофы снимках тех районов, где произошла вспышка.Поэтому специалисты задумались о втором механизме потери массы: "хищничестве" со стороны звезды-компаньона. Вот тут-то и выходит на сцену обнаруженное светило."Многие из таких пар взаимодействуют и передают газ от одной звезды к другой, когда их орбиты приближают их друг к другу", – говорит Райдер.Открытие массивной звезды-спутника не оставляет у учёных сомнений, что именно она и стащила внешние слои со своей "подруги"."Наконец-то мы смогли поймать звёздного вора, подтвердив наши подозрения, что он должен там быть", – радуется соавтор статьи Алексей Филиппенко (Alexei Filippenko), открывший первую сверхновую типа IIb со снятой оболочкой в далёком 1987 году, а ныне работающий в Калифорнийском университете в Беркли.В дальнейших планах Райдера и его команды выяснить, какая доля сверхновых со снятой оболочкой утратила своё вещество благодаря компаньонам, а какая всё-таки должна винить в этом себя, точнее, собственные звёздные ветры.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о повторной сверхновой и о том, как "Хаббл" поймал вспышку, заранее предсказанную учёными.