Около 9,8 тысячи человек в Московской области остались без электроснабжения из-за возгорания на подстанции.

Около 9,8 тысячи человек в Московской области остались без электроснабжения из-за возгорания на подстанции.Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на министерство энергетики РФ.ЧП произошло в 20.24 мск, на подстанции "Болятино", где из-за возгорания в ячейке произошло отключение от электроснабжения двух населенных пунктов.В настоящий момент возгорание ликвидировано, ведутся аварийно-восстановительные работы.