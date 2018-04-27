Поклонники клуба Национальной баскетбольной ассоциации Сан-Антонио Сперз болезненно переживают конфликт одного из лидеров команды Кавая Леонарда с руководством. Одна из местных компаний предложила игроку пожизненный бонус, если он подпишет мир с боссами.

Поклонники клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио Сперз" болезненно переживают конфликт одного из лидеров команды Кавая Леонарда с руководством. Одна из местных компаний предложила игроку пожизненный бонус, если он подпишет мир с боссами.Леонард поставил ультиматум клубу перед началом очередного раунда переговоров по поводу продолжения сотрудничества. Как сообщает New York Daily News, баскетболист намекнул, чтобы наставник "Сперз" Грег Попович ослабил режим тренировок и несколько изменил тренерскую методику.Сам Леонард пропустил концовку сезона из-за травмы и не помог своим партнерам в серии плей-офф против "Голден Стэйт Уорриорз", в которой "Сан-Антонио" уступил со счетом 1:4. Тем не менее, клуб намерен предложить Леонарду пятилетний контракт стоимостью 219 млн долларов. Но тот пока своего согласия не дал.И вот компания Freetail Brewing Co предложила нападающему бесплатное пиво и пиццу до конца жизни, если он уладит все разногласия с руководителями клуба. Как сообщает источник в команде, в межсезонье должна пройти встреча Леонарда с Поповичем и генменеджером "Сперз" Эр Си Бьюфорда, которая может снять все вопросы.