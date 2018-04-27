Ирина Безрукова стала одной из многочисленных гостей церемонии закрытия ММКФ. Однако артистка попала в неловкую ситуацию: позируя фотографам, Ирина не заметила, что ее внушительный разрез на платье обнажил то, что она предпочла бы скрыть.

Ирина Безрукова стала одной из многочисленных гостей церемонии закрытия ММКФ. Однако артистка попала в неловкую ситуацию: позируя фотографам, Ирина не заметила, что ее внушительный разрез на платье обнажил то, что она предпочла бы скрыть.В Москве завершил свою работу юбилейный, 40-ой, Московский международный кинофестиваль. На церемонии закрытия отметилось множество отечественных и зарубежных знаменитостей. По красной дорожке прошлись Елизавета Боярская в черном лаконичном платье с декольте до пупа, Мария Кожевникова в платье того же цвета и необычной накидке, Анна Меликян, Татьяна Михалкова с неизменным ободком на распущенных волосах, певица Александра Савельева в белом брючном костюме с открытыми плечами и шляпке в тон, Марат Башаров с супругой Елизаветой (в одинаково черных нарядах), Катерина Шпица в светлом платье в пол и многие другие.Особое внимание привлекла Ирина Безрукова. Актриса выделилась из толпы именитых гостей не только цветом платья (она выбрала синее), но и сексапильным разрезом на нем. Он оказался настолько глубоким, что продемонстрировал то, что Безрукова предпочла бы скрыть – линию начала колгот или чулок. Определенно, актриса оголилась невольно, однако делала вид, что ничего экстраординарного не случилось. Ирина позировала многочисленным фотографам и безмятежно улыбалась.Пользователи Сети, увидев фото популярной актрисы, отреагировали неоднозначно. Одним образ Безруковой понравился, другие его жестко раскритиковали. "О Ирина! Красавица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "а мне не нравится(( не по возрасту в платье с таким разрезом ходить((", "Че это у нее торчит из под юбки???", "Уж слишком глубокий разрез..", "Ой да ладно вам! ирина Красотка! И платье у нее супер!" – высказались комментаторы в интернете.