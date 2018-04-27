Памятник Telegram в Ленинградской области, приговор омичу-педофилу Грушевскому и смертная казнь должника в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Памятник Telegram в Ленинградской области, приговор омичу-педофилуГрушевскому и смертная казнь должника в Уфе. Обзор региональных новостей отDni.Ru.Восьмилетний житель Татарстана случайно повесился на турнике. Детииграли в общем коридоре жилого дома – прыгали с турника, на котором былоразвешано белье. При очередном прыжке мальчик случайно попал головой в петлю изкапроновых колготок. Ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело постатье "Причинение смерти по неосторожности", пишет .Памятник Telegram в виде голубого самолетика установилиученики школы в деревне Старополье под Сланцами Ленинградской области. Монументиз фанеры возвели на деньги местного депутата Владимира Петрова. Под самолетиком– табличка с лозунгом "Digital Resistance: За каждую неделю победыТелеграма над Роскомнадзором – по звезде". Цифровое сопротивление – это термин,предложенный Павлом Дуровым для описания противостояния мессенджера иРоскомнадзора. Глава поселения утверждает, что дети обманули и депутата, и егосамого: финансы были выделены на покупку компьютера. Однако ничего плохого впамятнике мессенджеру он не видит и понимает, как важна для молодежи идеясвободы интернета, сообщаетЦелую коробку ртутных ламп разбили неизвестные на улицеТолмачева в Ростове-на-Дону. Жалобу в соцсетях разместили местные жители. Авторпоста призвал граждан быть внимательными и следить за тем, что они выбрасывают– ведь подобные лампы содержат ртуть, вещество очень опасное и ядовитое,передаетДиректор Лаишевской школы-интерната обкрадывала своихвоспитанников. В этом учреждении живут и учатся инвалиды по зрению. По даннымСледственного комитета, 44-летняя Венера Давлеева велела поварам выносить скухни и передавать ей продукты, в том числе мясо. В итоге она присвоилапредназначенного для детей питания на сумму в 230 тысяч рублей. Однако этимдиректор не ограничивалась. Она обналичивала десятки тысяч рублей по фиктивнымдоговорам через фирму, поставлявшую продукты. Кроме того, по ее указаниюводитель списал топлива на 100 тысяч, сообщаетСожительство с падчерицей закончилось пятилетним срокомзаключения для жителя Ямала. По данным следствия, в Надыме мужчина неоднократнозанимался сексом с дочерью своей жены. По его словам, все происходило по обоюдномусогласию. Однако девочке в то время было 14 лет. Суд приговорил мужчину к 5 годам10 месяцам в колонии общего режима, сообщает17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгогорежима получил омич Сергей Грушевский. Решение вынес Мещанский районный суд Москвы.Слушания по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера вотношении несовершеннолетних проходили в закрытом режиме. Сергей Грушевский былзадержан в апреле 2017 года в Москве. СМИ сообщали, что он вступил в интимнуюсвязь с подростками в своей квартире на проспекте Мира еще в 2013 году.45-летний уроженец Омска – в прошлом журналист, затем продюсер бойзбендов "Бэтмэн"и "Джинсовые мальчики", напоминаетСмерть на "зебре". Юного жителя Ижевска сбилипрямо на пешеходном переходе. Около 10 часов вечера водитель иномарки – молодойчеловек 1990 года рождения – совершил наезд на 16-летнего подростка. Пешеходпереходил дорогу как положено – по нерегулируемому пешеходному переходу. Врезультате ДТП молодой человек скончался на месте, сообщаетСсора влюбленных в Нижнем Тагиле окончилась смертью18-летней девушки. Труп обнаружили в начале недели в подъезде дома на проспекте Дзержинского. Быловозбуждено уголовное дело об убийстве, вскоре задержали и несовершеннолетнегоподозреваемого. Следствие установило, что у молодых людей возник конфликт.Разгоряченный местный Отелло задушил свою подругу кабелем, пишетДвое школьников стали жертвой невнимательности владелицыавтомобиля в Волгограде. В Тракторозаводском районе 27-летняя женщина, управляяавтомашиной ВАЗ-2105, наехала на ребят, которые катались на велосипеде. 14-летнийподросток вез на багажнике своего 13-летнего приятеля. Женщина, включив заднийход, отъезжала с места парковки. Посмотреть в зеркало на этот раз дама забыла -и сбила юных велосипедистов. Мальчишки получили травмы, они госпитализированы,передает .Самосуд над должником устроили двое 47-летних жителей Уфы.По данным следствия, один из них – бизнесмен, работавший в строительстве,одолжил знакомому 100 тысяч рублей. Тот долг не отдал и еще и постояннооскорблял кредитора. Тот, в свою очередь, нанял приятеля, который и застрелилдолжника из травматического пистолета "Оса": с близкого расстояния выстрелыв голову и сердце оказались смертельными. Заказчик рассчитался с исполнителемтой самой роковой суммой – 100 тысяч рублей. Суд отправил их в тюрьму на 16 и17 лет, сообщает54-летний житель Белорецка ранил в живот 26-летнего соседа. Пострадавшийстал свидетелем ссоры супругов на лестничной площадке дома по улице Крупской.Муж и жена зашли в квартиру, продолжая ссориться. Сосед постучал в дверь ихжилища, хозяин ему открыл и выстрелил в гостя из травматического пистолета. Перепуганнаяженщина вызвала скорую и полицию. Ее буйному супругу грозит до двух лет лишениясвободы, пишет .