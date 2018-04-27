Константин Хабенский стал очередным звездным гостем передачи Юрия Дудя. Популярный актер рассказал об поцелуе с Анджелиной Джоли.

Константин Хабенский стал очередным звездным гостем передачи Юрия Дудя. Популярный актер рассказал об поцелуе с Анджелиной Джоли.Константин Хабенский и Анджелина Джоли сыграли в фильме Тимура Бекмамбетова "Особо опасен". Российский актер отыгрывал весьма маргинального персонажа, а голливудская красавица исполняла роль хладнокровного убийцы с совершенной внешностью. В какой-то момент героиня Джоли спасала тяжело раненого героя Хабенского, обильно залитого кровью, посредством искусственного дыхания "рот в рот". Однако многие зрители расценили это как поцелуй.Даже Юрий Дудь поинтересовался у Константина, какие у него были ощущения от интима с сексапильной Анджелиной. Актер тяжело вздохнул и отметил, что этот вопрос ему задавали даже американские пограничники. Тем не менее, Хабенский не оставил вопрос Дудя без ответа."Во-первых, это не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега МакЭвой (актер Джеймс МакЭвой исполнил главную роль в картине. – Прим.ред.). А мне делали искусственное дыхание. И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров... Ну вот такой поцелуй, если его можно назвать поцелуем...", – рассказал Хабенский.Константин раскрыл любопытную деталь. Актер признался. что настоял на том, чтобы ему делала искусственное дыхание именно Анджелина Джоли, однако не потому, что она привлекательна для него как женщина, а потому, что в конкретно в этой сцене больше не было женских персонажей, а с мужчинами ему не хотелось так близко контактировать. Он спросил у режиссера: "Можно только мне искусственное дыхание будет делать не мальчик?" Хабенский признался, что просто очень боится щекотки.