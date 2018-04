Продюсерская компания Брэда Питта Plan B Entertainment и студия Annapurna Pictures собираются снять фильм про голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах.

Продюсерская компания Брэда Питта Plan B Entertainment и студия Annapurna Pictures собираются снять фильм про голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, сообщает Reuters.В центре сюжета будущей картины — работа журналисток The New York Times Джоди Кантор и Меган Туохей над материалом о домогательствах в Голливуде.Представители Annapurna Pictures уже подтвердили, что права на съемку фильма приобретены. Пресс-секретарь Вайнштейна пока эту информацию не комментирует.5 октября 2017 года в The New York Times появилось интервью с актрисой Эшли Джадд, которая обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. С этой публикации началось движение #MeToo. За свою работу авторы получили Пулитцеровскую премию.Вайнштейна обвинили в домогательствах Гвинет Пэлтроу, Пенелопа Крус, Анджелина Джоли и многие другие актрисы. А звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн обвинила продюсера в изнасиловании.