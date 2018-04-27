Владимир Путин рассказал, что пребывание на посту президента России расширяет его лексикон. Сингулярность — это хорошее слово, скажу и буду выглядеть приличным человеком, — пошутил Путин на съезде Союза ректоров.

Владимир Путин рассказал, что пребывание на посту президента России расширяет его лексикон.Как сообщает РИА Новости, в Санкт-Петербурге проходит ХI съезд Российского союза ректоров. Выступая на пленарном заседании съезда, президент сказал, что узнал слово "сингулярность"."Я чем больше работаю, тем больше всяких у меня терминов появляется интересных. Сингулярность — это хорошее слово, скажу и буду выглядеть приличным человеком", — пошутил Путин.