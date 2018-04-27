Уршула Малка рассказала о жизни с актером. Она тепло отзывается о годах вместе, несмотря на разрыв.

Уршула Малка рассказала о жизни с актером. Она тепло отзывается о годах вместе, несмотря на разрыв.Самый сексуальный актер российского кино Данила Козловский три года состоял в отношениях с Уршулой Малкой, актрисой петербургского Малого драматического театра польского происхождения. Она и сегодня с нежностью его вспоминает. "Даня называл меня Улечкой и "коханкой" – по-польски "любимая", – улыбается Уршула.Рассказала она и о причинах их расставания. "Дани часто не было дома – он уезжал на съемки, – вздыхает актриса. – Дане было 20 лет, когда он женился на мне. Я старше Дани на пять лет. Мы оба понимали, что будет непросто, но остановиться уже не могли. Для него это тоже было важное время. Я знала, что он очень молодой, неопытный. И что такое аппетитное пирожное, как Даня, захотят попробовать многие. Я свой кусочек этого аппетитного тортика съела".Козловский всегда нравился и женщинам, и мужчинам, ведь есть в нем какое-то воплощение силы, мужественности, отваги. "Да, он прекрасный мужчина – на него большой спрос, но быть красавчиком мало. Даня свой успех заработал. Помню, днем мы репетировали с ним в спектакле, а по ночам он снимался в фильме "Мы из будущего". 24 часа в сутки работал", – цитирует Уршулу .Напомним, что Данилу Козловского в тусовке шепчутся, что он-де любит мужчин. И даже называют имена его любовников – артистов и певцов, которые у всех на слуху. Мол, у Данилы настолько большое достоинство, что отбоя от поклонников нет. Сам Козловский называет все это грязными домыслами. "Я не раз сталкивался с этим лично. С разного рода грязью относительно этой темы. Лично я говорю об этом открыто – я не гей, я не представляю никакую гей-организацию", – твердит Данила.