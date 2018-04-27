Церемония закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля прошла в Москве на Пушкинской площади. Главный приз кинофорума получила российская картина Царь-птица режиссера Эдуарда Новикова.

Церемония закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля прошла в Москве на Пушкинской площади. Главный приз кинофорума получила российская картина "Царь-птица" режиссера Эдуарда Новикова. Действие картины происходит в 1930-е годы в Якутии. Главные герои фильма — пожилые супруги, в дом к которым прилетает орел. В Якутии он считается священной птицей.Решение о присуждении фильму главной награды — "Золотого святого Георгия" — принимало жюри во главе с итальянским продюсером Паоло Дель Брокко, сообщает ТАСС. Приз за режиссуру получил Александр Котт за фильм "Спитак". Он рассказывает о землетрясении 7 декабря 1988 года. Тогда подземный удар унес в Армении жизни 25 тысяч человек. Без крыши над головой остались более полумиллиона граждан.Специальный приз ММКФ получил российский фильм "Ню". Это режиссерский дебют актрисы и певицы, финалистки шоу "Голос" Ян Гэ. Китаянка призналась, что Россия стала для нее второй родиной. В кино она фактически играет себя – китайскую девушку, которая ищет в Москве свою любовь, но ей мешает языковой барьер.Приз за лучшую женскую роль получила Джованна Меццоджорно, сыгравшая в итальянском фильме "Неаполь под пеленой". На сцену вручать награду вышел сыгравший в российском фильме "Движение вверх" американский актер и член жюри основного конкурса Джон Сэвидж. Но актриса не смогла лично принять приз.За мужскую лучшую роль отмечен сыгравший в фильме "Заблудший" (Новая Зеландия) Киран Чарнок. Он поблагодарил жюри и московский фестиваль за признание, хотя и признался, что ему тяжело выступать на сцене перед публикой. Награду победителю вручила немецкая актриса Настасья Кински.Лучшей короткометражкой московского кинофестиваля признана картина "Конфетка" производства Палестины и Ливана. Награду ее авторам вручал председателем жюри короткометражного кино 40-го ММКФ, звезда фильма "Такси" французский актер Сами Насери.В документальном жанре лучшим в Москве признан германский фильм "Чистильщики". Он рассказывает о тех, кто обеспечивает безопасность в Интернете. Режиссер фильма Мориц Ризевик призвал всех бороться за свою свободу.Кинофестиваль в Москве стартовал 19 апреля. В основной конкурс было отобрано 16 картин, три из которых российские. В жюри конкурса были Настасья Кински, Джон Сэыидж, российский режиссер Анна Маликян и китайский режиссер Лян Цяо.Приз жюри российской кинокритики 40-го ММКФ получил фильм Рашида Маликова "Стойкость" из Узбекистана. А приз зрительских симпатий получил норвежский "12-й человек" режиссера Харальда Цварта.За неделю показ 300 фестивальных фильмов из 69 стран мира посмотрели 50 тысяч зрителей. Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире. Впервые он прошел в 1935 году, а председателем его жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно."Апрель — самое удобное время, — отметил в своем выступлении президент кинофестиваля режиссер Никита Михалков. — Мы находимся между Берлином и Каннами — место самое удобное, у нас есть больше выбора, меньше нервотрепки".Не исключено, что проведение кинофестиваля из июня перенесут на апрель и в последующие годы.