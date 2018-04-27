Дорожные художества. Во Владимире продолжают обновлять дорожную разметку. Рабочие наносят осевые и стоп-линии, приводят в нормативное состояние разделительные полосы и пешеходные переходы. Сколько времени нужно сотрудникам ЦУГД, чтобы раскрасить один объект, приживётся ли краска на асфальте и как рабочие пытаются не создавать заторы - расскажем в следующем материале.

Дорожные художества. Во Владимире продолжают обновлять дорожную разметку. Рабочие наносят осевые и стоп-линии, приводят в нормативное состояние разделительные полосы и пешеходные переходы. Сколько времени нужно сотрудникам ЦУГД, чтобы "раскрасить" один объект, приживётся ли краска на асфальте и как рабочие пытаются не создавать заторы - расскажем в следующем материале.