Друг Армена Джигарханян Артур Согомонян опроверг слухи о том, что актер находится в коме. Ранее сообщалось, что народный артист был госпитализирован с инфарктом, после чего впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как средней тяжести. По словам друга актера, тот находится в тяжелом состоянии, но не в коме: Он не в коме, это неправда.

Друг Армена Джигарханян Артур Согомонян опроверг РИА Новости слухи о том, что актер находится в коме.Ранее сообщалось, что народный артист СССР был госпитализирован с инфарктом, после чего впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как средней тяжести."Он не в коме, это неправда", — сказал Согомонян, подчеркнув, что его друг чувствует себя не очень хорошо, но с ним не происходит ничего критического, он находится в одной из столичных больниц на профилактическом обследовании.Это уже третья госпитализация Джигарханяна с начала года.