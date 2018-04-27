Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел лично руководила пытками в 2002 году на тайной базе в Таиланде. Об этом говорится в документах, которые были опубликованы Национальными архивами США.

Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел лично руководила пытками в 2002 году. Об этом говорится в документах, которые были опубликованы Национальными архивами США.Как сообщает РИА Новости, документы включают в себя новую и менее отредактированную версию отчета Генерального инспектора ЦРУ 2004 года и материалы из рассекреченного доклада Комитета сената США по разведке о пытках, проводимых Хаспел, когда она руководила тайной базой ЦРУ в Таиланде. Из них следует, что это к задержанному применялось утопление. Впоследствии видеосвидетельства пыток были уничтожены.В марте президент США Дональд Трамп предложил на место директора Центрального разведывательного управления Джину Хаспел. В случае утверждения сенатом она станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ. Правозащитные организации призвали сенаторов серьезно изучить прошлое Хаспел. Против ее назначения выступили сто восемь американских генералов и адмиралов.В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел. Поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде.