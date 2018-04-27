Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила журналистам, что изменивший свои показания по допинговому скандалу информатор WADA Григорий Родченков будет отвечать за свои голословные обвинения в адрес российских спортсменов в суде.

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила журналистам, что изменивший свои показания по допинговому скандалу информатор WADA Григорий Родченков будет отвечать за свои голословные обвинения в адрес российских спортсменов в суде.У главы ФЛГР, по ее словам, есть понимание, что после заявлений экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Родченкова ее ведомство обязательно подаст иски в европейские суды. Как уже сообщали 33Live.RuRu, Родченков на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании системы допинга в России."Для того чтобы предпринимать дальнейшие шаги, мы хотим дождаться объяснений по всем спортсменам, — цитирует Вяльбе РИА Новости. – Особенно нас волнуют дела трех наших девушек, которые не были оправданы. Есть понимание, что останавливаться не будем и пойдем в европейские судебные инстанции. Прежде всего, учитывая тот факт, что главный свидетель свидетелем как таковым не является".В начале февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии МОК, в том числе 8 лыжников, а апелляции еще 11 атлетов были удовлетворены частично. Среди этих 11 оказались лыжницы Юлия Иванова, Анастасия Доценко и Юлия Чекалева. Вердикт о признании их нарушившими антидопинговые правила было решено оставить в силе.Во время слушаний в CAS Родченков заявил, что никогда не распространял среди спортсменов допинговый коктейль "Дюшес", не видел, как его принимают, и не имеет сведений о том, что имелись инструкции по его употреблению. То есть, фактически он опроверг большинство своих обвинений в адрес российских спортсменов.