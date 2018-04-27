Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсуждают вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. Лидеры посадили дерево, провели уединенную прогулку и отправились на переговоры.В ходе совместной пресс-конференции президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что на Корейском полуострове больше не будет войны, передает телеканал "Россия 24"."Два лидера торжественно объявляют перед нашей 80-миллионной нацией и перед всем миром о том, что на Корейском полуострове больше не будет войны и начинается новая эра мира", — говорится в совместном заявлении лидеров по итогам встречи.КНДР и Южная Корея надеются, что на смену соглашению о перемирии уже в этом году может прийти мирный договор. По итогам войны между двумя странами было заключено перемирие, однако мирный договор до сих пор не подписан.Лидеры Южной Кореи и КНДР договорились о совместной работе по денуклеаризации Корейского полуострова, передает "Интерфакс"."Сегодня Ким Чен Ын и я — мы договорились о том, что полная денуклеаризация Корейского полуострова будет достигнута — это наша цель", — сказал президент Южной Кореи.По данным местных СМИ, президент Южной Кореи планирует в течение этого года совершить визит в КНДР. Поездка главы южнокорейского государства в Пхеньян может состояться уже этой осенью.Между тем лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что надеется на то, что в будущем его страна объединится с Южной Кореей."Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся и граждане Северной и Южной Кореи смогут свободно пересекать границу между обеими странами", — сказал он на пресс-конференции."Мы — один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены", — подчеркнул он.Как говорится в "Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова", которую в пятницу по итогам переговоров подписали президент Южной Кореи и лидер КНДР, стороны физически ликвидируют все средства пропаганды, которые использовались в приграничных районах, передает ТАСС."Мы отказываемся от любых враждебных действий. Это произойдет первого мая, и включит в себя физическую ликвидацию средств трансляции пропаганды, а также полное прекращение распространения листовок в районе демилитаризованной зоны", — говорится в документе.Не менее интересная встреча состоится в ближайшие недели. Ким Чен Ын встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. Однако где именно пройдет это знаковое событие, не уточнила.