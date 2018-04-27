Ещё два торговых центра во Владимире под угрозой закрытия. По информации из открытых источников, можно понять, что приостановка работы грозит Гранду и развлекательному комплексу Самохвал. Последний, к слову, в чёрный список прокуратуры попал ещё в начале апреля. А чуть раньше собственную проверку проводили в Самохвале журналисты 6 канала. Нам удалось убедиться лично, что правила противопожарной безопасности в этом развлекательном центре были серьёзно нарушены.

Ещё два торговых центра во Владимире под угрозой закрытия. По информации из открытых источников, можно понять, что приостановка работы грозит "Гранду" и развлекательному комплексу "Самохвал". Последний, к слову, в "чёрный список" прокуратуры попал ещё в начале апреля. А чуть раньше собственную проверку проводили в "Самохвале" журналисты 6 канала. Нам удалось убедиться лично, что правила противопожарной безопасности в этом развлекательном центре были серьёзно нарушены. В частности, аварийные выходы оказались недоступны - пути эвакуации заставлены посторонними предметами, а на запасных дверях отсутствовали даже ручки.Ирина Трегер, управляющая развлекательным центром "Самохвал" (27 марта 2018 г.):- А где ручка? Вы думаете, каждый сообразит в панике вот так вот открывать дверь?- Вы знаете, мы здесь всегда, из администрации кто-то есть. Поэтому, если будет ни дай бог, какая-нибудь ситуация, я думаю, что мы откроем.- Смотрите, она абсолютно легко убирается.- Ну подождите, если что-то случится, люди не знают, что там пожарный выход, потому что у вас здесь написано "Самохвалу 10 лет"?!Напомним, после совместных рейдов прокуроров и спасателей уже приостановили свою работу торговый центр "Копеечка" на Большой Нижегородской и ТЦ "Растопчина". Это во Владимире. В Коврове до полного устранения нарушений прикрыли "КовровМолл". А вот кинотеатр "Октябрь" в Муроме и торговый центр "Красная работница" в Киржаче закрылись добровольно ещё в начале проверок, чтобы устранить нарушения самостоятельно. Накануне губернатор Орлова провела закрытое совещание с руководством МЧС, прокуратуры и владельцами торговых центров. По информации пресс-службы Белого дома, в ходе рейдов было выявлено больше 2-х тысяч наружений. Среди самых серьёзных - неисправность автоматических противопожарных систем, незаконная перепланировка и отделка помещений из дешевых легковоспламеняющихся материалов. Прокуратура вынесла уже почти 200 представлений об устранении нарушений, 150 нерадивых бизнесменов оштрафовали. На совещании глава региона дала поручение совместно с Росгвардией проверить готовность сотрудников ЧОПов к экстремальным ситуациям.