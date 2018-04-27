Адвокат Виталины Цымалюк-Романовской Лариса Широкова была удивлена новостями о том, что Армен Джигарханяна находится в коме. И через Dni.Ru была вынуждена выступить с официальным заявлением.

Адвокат Виталины Цымалюк-Романовской Лариса Широкова была удивлена новостями о том, что Армен Джигарханяна находится в коме. И через Dni.Ru была вынуждена выступить с официальным заявлением."После вчерашних сообщений СМИ о госпитализации Армена Борисовича и нахождения его в состоянии комы, мы незамедлительно с самого утра стали обращаться к следователю, чтобы выяснить подробности о состоянии здоровья Джигарханяна, – рассказала Широкова Dni.Ru. – Дело в том, что ранее нами было подано ходатайство о проведении совместных с Арменом Борисовичем следственных действий, и необходимо было точно установить, как он себя чувствует"."Кроме того, мною был сделан звонок представителю актера – адвокату Евгению Парфенову – для получения из первоисточника информации о соответствии или несоответствии действительности появившейся в СМИ информации о тяжелом состоянии Джигарханяна. Адвокат ее опроверг и сообщил, что опасений за жизнь актера в настоящее время нет. Подобное же заявление было сделано и следователем по делу, который сослался на отсутствие у него медицинских данных". Таким образом, данные о состоянии комы любимого артиста оказались ложью.Широкова особо отметила, что Парфенов является единственным официальным представителем Джигархянана и только он уполномочен делать заявления от имени актера. Хотя такие попытки, напомним, периодически предпринимаютличности, полномочия которых Широкова и ее клиент ставят под сомнение. "С Парфеновым же мы договорились созвониться позже для нахождения вариантов возможного консенсуса", – пояснила адвокат бывшей жены артиста."Хотим сообщить, что заявление некоторых лиц о якобы попытке Виталины Викторовны проникнуть в больницу к бывшему мужу тоже не соответствуют действительности и являются клеветой. Никаких шагов к встрече с Арменом Борисовичем она не предпринимала, тем более, в условиях его госпитализации", – заявила адвокат Цымбалюк-Романовской."По моему мнению, спекуляция на темы здоровья и опасности для жизни является крайне возмутительной и неуместной, она подрывает доверием к лицам, ее распространяющим", – подчеркнула Широкова.