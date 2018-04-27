В Ямало-Ненецком автономном округе пресечена деятельность членов спящей ячейки международной террористической организации Исламское государство (запрещена в РФ), которые планировали совершить теракты в московском регионе.

В Ямало-Ненецком автономном округе пресечена деятельность членов спящей ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые планировали совершить теракты в московском регионе.Об этом "Интерфаксу" рассказали в центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ, сообщив, что в ходе спецоперации 26 апреля в Новом Уренгое совместно с полицией задержаны 20 человек, и проведено 17 обысков.В итоге обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность "Исламского государства", а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.В ФСБ подчеркнули, что координация деятельности боевиков осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram.Ранее сообщалось, что 21 и 24 апреля в Дагестане — в Дербенте и его окрестностях — в ходе перестрелок были уничтожены несколько групп боевиков спящей террористической ячейки, которые собирались совершить теракт на майские праздники.