Олег Вьюгин сменил Алексея Кудрина на посту председателя Наблюдательного совета Московской биржи. Замглавы совета переизбран Андрей Голиков.

Олег Вьюгин сменил Алексея Кудрина на посту председателя Наблюдательного совета Московской биржи. Вьюгин возглавляет совет директоров "Сафмар финансовые инвестиции" и Национальной ассоциации участников фондового рынка.Заместителем главы набсовета биржи вновь избран Андрей Голиков. Всего в совет входят 12 человек. Впервые в его состав вышли Вьюгин и экс-глава "Вымпелкома" Александр Изосимов.Как сообщает ТАСС, Кудрин занимал этот пост четыре года. Помимо него, в набсовет не вошел глава Московской биржи Александр Афанасьев. Это связано с планами разграничить функции топ-менеджмента и наблюдательного совета.