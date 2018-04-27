Злоумышленники обеспечили иностранных граждан разрешительными поддельными документами, дающими право пребывания на территории Российской Федерации...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции иностранных граждан на территорию Российской Федерации», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что злоумышленники – уроженцы ближнего зарубежья – обеспечили разрешительными поддельными документами, дающими право пребывания на территории России, иностранных граждан.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».В результате проведенных следственных действий в порядке ст. 91 УПК РФ задержан гражданин государства Центральной Азии 1994 г.р. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.В настоящие время устанавливаются соучастники преступления. Сотрудники правоохранительных органов провели 10 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты документы миграционного характера, паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны и ноутбук. Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53