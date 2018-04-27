Путевками будут обеспечены дети в возрасте от 7 до 15 лет, желающие отдохнуть и оздоровиться в ДОЛ «Бугорок»...

В рамках летней оздоровительной кампании 2018 года на базе Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» будет организован детский оздоровительный лагерь с таким же названием.На территории лагеря имеются: спорткомплекс, поле для мини-футбола, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажерный зал, кинотеатр, Дом творчества, библиотека, настольный теннис и шахматы. Для развития творческих способностей ребят работают кружки по вязанию, бисероплетению, макраме, выжиганию и изобразительному искусству, а также театральный, танцевальный и экологический кружки, кружок мягкой игрушки, английского языка и другие.Путевками будут обеспечены дети в возрасте от 7 до 15 лет, желающие отдохнуть и оздоровиться в ДОЛ «Бугорок». Заявки на получение путевок составляются в подразделениях на основании рапортов сотрудников и заявлений работников.График смен ДОЛ «Бугорок»:1 смена – с 30.05.18 г. по 22.06.18 г.2 смена – с 27.06.18 г. по 20.07.18 г.3 смена – с 25.07.18 г. по 17.08.18 г.С 16 апреля 2018 года начал работу штаб ДОЛ «Бугорок» по адресу: 2-й Колобовский переулок, дом 6, каб. 11, тел.: (495) 694-94-47. Выдача талонов на путевки будет производиться в штабе ДОЛ «Бугорок» до 7 мая 2018 года с 10.00 до 16.00 часов на основании фактических заявок.В период летней оздоровительной кампании 2018 года стоимость путевки на каждую смену составляет:для детей сотрудников органов внутренних дел и для детей работников органов внутренних дел – 13 730 рублей.Оплата может быть произведена только после медицинского осмотра детей.Для оплаты необходимо предоставить:1. Возвратный талон;2. Копии свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком 14-летнего возраста – 2 копии паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с местом регистрации);3. 2 копии паспорта родителей (законного представителя) (разворот с фотографией, разворот с местом регистрации) – 2 экземпляра;4. Копии медицинского страхового полиса;5. Санаторно-курортную карту (форма № 076/у) для проведения санаторно-курортного лечения – берется в поликлинике по месту жительства (прикрепления) у врача-педиатра не ранее, чем за 2 месяца до начала смены (санаторно-курортная карта берется на каждую смену) с результатом туберкулиновой пробы за последние 2 года;6. Справку о прививках;7. Справку об отсутствии инфекционных контактов по месту учебы и по месту жительства (берется за 3 дня до заезда);8. Справку об отсутствии педикулеза и чесотки (действительна в течение 3 дней);9. Результаты анализов на я/г и энтеробиоз (действительна в течение 10 дней);10. Для сотрудников органов внутренних дел – 2 копии служебного удостоверения, для пенсионеров МВД России – копия пенсионного удостоверения, для работников органов внутренних дел – 2 справки с места работы;11. Оформленную родителями, в части касающейся, медицинскую карту ребенка, направляемого в ДОЛ-ЦР «Бугорок», с информированным добровольным согласием на оказание медицинской помощи в период пребывания в лагере, заполненным обоими родителями.