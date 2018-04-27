80-летний актер Билл Косби признан судом виновным по делу об изнасиловании. Его могут лишить свободы на несколько десятков лет.

80-летний актер Билл Косби признан судом виновным по делу об изнасиловании. Его могут лишить свободы на несколько десятков лет.По версии обвинения, в 2004 году актер изнасиловал Андреа Констанд. Перед этим он, предположительно, подсыпал женщине психотропные вещества. Защита Косби настаивала на том, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.Всего обвинения в домогательствах в отношении актера выдвинули более 60 женщин. Однако из-за истекшего срока давности до судебного разбирательства дошел только последний эпизод, сообщает Associated Press.До этого коллегия присяжных не смогла прийти к заключению о виновности американского комика. Дело было направлено на повторное рассмотрение. Билл Косби находится на свободе в штате Мэриленд. За него внесен залог – один миллион долларов.Обвиняемому запрещено покидать пределы округа, в котором он живет. Дата слушания, на котором будет вынесен вердикт, еще не оглашена.Наказание по каждому из обвинений актер, возможно, будет отбывать одновременно. Тогда максимальный срок заключения сократится до десяти лет. Не исключено, что cуд может учесть возраст обвиняемого при вынесении приговора.Билл Косби стал набирать популярность в 60-е благодаря сериалу "Я шпион". Наибольшую известность ему принес комедийный проект "Шоу Косби", который транслировался на телевидении в 80-е.