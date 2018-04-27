Восьмидесятилетний актер Билл Косби признан судом виновным по делу об изнасиловании. Его могут лишить свободы на несколько десятков лет.

Восьмидесятилетний актер Билл Косби признан судом виновным по делу об изнасиловании. Его могут лишить свободы на несколько десятков лет.По версии обвинительной стороны, в 2004 году актер изнасиловал женщину по имени Андреа Констанд. Перед этим он, предположительно, подсыпал ей психотропные вещества. Защита Косби настаивала на том, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.Всего обвинения в домогательствах в отношении актера выдвинули более 60 женщин. Однако из-за истекшего срока давности до судебного разбирательства дошел только последний эпизод, передает издание The Associated Press.До этого коллегия присяжных не смогла прийти к заключению о виновности американского комика. Дело было направлено на повторное рассмотрение. В данный момент Билл Косби находится на свободе в штате Мэриленд. За него внесен залог в миллион долларов.При этом обвиняемому запрещено покидать пределы округа, в котором он живет. Дата слушания, на котором будет вынесен вердикт, еще не оглашена.Сообщается, что наказание по каждому из обвинений актер, возможно, будет отбывать одновременно. Тогда максимальный срок заключения сократится до десяти лет. Также не исключается, что cуд может учесть возраст обвиняемого при вынесении приговора.Напомним, Билл Косби стал набирать популярность в 1960-е годы благодаря сериалу "Я шпион". Наибольшую известность ему принес комедийный проект "Шоу Косби", который транслировался на телевидении в 1980-е.