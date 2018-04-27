Вопреки распространенным стереотипам, крепкие и накаченные люди не только ничем не уступают в интеллекте слабым ботаникам, но и в среднем превосходят их по уровню IQ. Такой вывод сделала команда ученых из Бельгии, Швеции, Австралии и Британии.

Вопреки распространенным стереотипам, крепкие и накаченные люди не только ничем не уступают в интеллекте слабым "ботаникам", но и в среднем превосходят их по уровню IQ. Такой вывод сделала команда ученых из Бельгии, Швеции, Австралии и Британии, сообщает Academic.Исследователит изучили почти 475,4 тысячи анкет британцев и заключили, что силачи справляются с интеллектуальными задачами лучше тех, кто пренебрегает спортзалом и тренировками.В анкетых учитывались такие параметры участников опроса, как пол, возраст, образование и вес, а задачи, указанные в тестах, проверяли скорость реакции британцев, их способность логически мыслить и держать в голове несколько задач.В исследовании участвовали как здоровые люди, так и те, кто страдал шизофренией и биполярным расстройством."Между развитой мускулатурой и скоростью работы мозга определенно есть связь. Так, к примеру, сила рук имеет прямое отношение к скорости реации человека и его зрительной памяти. Во многом, чем сильнее хватка, тем лучше человек мыслит", — отметили исследователи.Впрочем, европейские ученые пока не берутся гарантировать, что с помощью силовых тренировок можно улучшить память. Однако известный факт, что аэробика стимулирует работу мозгу. Физические тренировки особенно рекомендованы больным с психическими расстройствами.