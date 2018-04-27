Исследователи из американского Университета Дьюрка установили и объяснили механизм возникновения вида рака, который не лечится. Клетки опухоли способны программировать свой метаболизм, что приводит к поражению новых органов.
Исследователи из американского Университета Дьюрка установили и объяснили механизм возникновения вида рака, который не лечится. Клетки опухоли способны программировать свой метаболизм, что приводит к поражению новых органов.
В ходе опытов эксперты пришли
к выводу, что вторичные злокачественные раковые клетки, появившиеся в толстой
кишке, для роста используют фруктозу в печени. Причиной такого явления является то, что
дефектные клетки в метастазах содержат гены, которые были менее активны в первичной
опухоли.
При этом экспрессия ДНК в печени
отличается от аналогичного показателя в легких, сообщает MedicalXpress. Это свидетельствует о том, что
раковые клетки приспосабливаются к новой специфической среде.
Ученые отметили, что деятельность генов,
отвечающих за расщепление сахара фруктозы, в процессе исследования усиливалась. Это давало клеткам возможность быстро делиться и распространяться.
Исследователи уточнили, что их открытие имеет важное значение. Предполагается, что на его основе можно создать новые методы терапии неизлечимых
раковых образований, а также предотвратить появление опухолей вообще.
Ранее эксперты выяснили, что
вирусы могут помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями, так как способны
активизировать иммунную систему, уничтожающую вредоносные клетки. Исследователи
приступили к разработке особых вирусоподобных частиц, которые, по их мнению,
станут новым оружием против рака.