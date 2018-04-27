Исследователи из американского Университета Дьюрка установили и объяснили механизм возникновения вида рака, который не лечится. Клетки опухоли способны программировать свой метаболизм, что приводит к поражению новых органов.

Исследователи из американского Университета Дьюрка установили и объяснили механизм возникновения вида рака, который не лечится. Клетки опухоли способны программировать свой метаболизм, что приводит к поражению новых органов.В ходе опытов эксперты пришлик выводу, что вторичные злокачественные раковые клетки, появившиеся в толстойкишке, для роста используют фруктозу в печени. Причиной такого явления является то, чтодефектные клетки в метастазах содержат гены, которые были менее активны в первичнойопухоли.При этом экспрессия ДНК в печениотличается от аналогичного показателя в легких, сообщает MedicalXpress. Это свидетельствует о том, чтораковые клетки приспосабливаются к новой специфической среде.Ученые отметили, что деятельность генов,отвечающих за расщепление сахара фруктозы, в процессе исследования усиливалась. Это давало клеткам возможность быстро делиться и распространяться.Исследователи уточнили, что их открытие имеет важное значение. Предполагается, что на его основе можно создать новые методы терапии неизлечимыхраковых образований, а также предотвратить появление опухолей вообще.Ранее эксперты выяснили, чтовирусы могут помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями, так как способныактивизировать иммунную систему, уничтожающую вредоносные клетки. Исследователиприступили к разработке особых вирусоподобных частиц, которые, по их мнению,станут новым оружием против рака.