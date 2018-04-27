Эксперты рассказали, какая погода будет ждать москвичей на майских праздниках. По словам главного специалиста московского Метеобюро, в столицу придет самая настоящая летняя жара.
Эксперты рассказали, какая погода будет ждать москвичей на майских праздниках. По словам главного специалиста московского Метеобюро, в столицу придет самая настоящая летняя жара.
Предстоящие майские праздники порадуют
жителей столицы прекрасной погодой. Главный специалист столичного Метеобюро
Татьяна Позднякова сообщила, что с 29 апреля температура воздуха будет стремительно
повышаться и достигнет пика 2 мая.
"С каждым днем будет все теплее и
теплее, не обойдется без кратковременных дождей, но они будут небольшие",
– рассказала Позднякова. Она подчеркнула, что теплый и влажный воздух придут с Балкан, а температура
воздуха начнет постепенно повышаться.
В самом конце апреля в столичном регионе
ожидается до 19 градусов тепла. Первый день мая, в свою очередь, удивит летними показателями – столбики термометров поднимутся до 22 градусов. 2 мая ожидается 24 градуса со знаком плюс.
Синоптики уверяют, что такая погода характерна для конца июня. "Такая погода, особенно 2-го числа, очень
комфортная, будет без сильного ветра, без катаклизмов в виде грозы и так далее.
Жаркая и теплая", – добавил эксперт.
В первых числах мая всплески тепла в Москве наблюдаются в среднем раз в 10–12 лет, передает . За последние годы количество теплых праздников увеличилось, заметили специалисты.