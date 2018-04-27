Байкер стартовал со светофора и через несколько секунд врезался в легковой автомобиль, оказавшийся у него на пути. После столкновения мотоциклист влетел в лобовое стекло машины и разбил его своим телом.

Поздним вечером в минувший четверг, 26 апреля, на пересечении Ростовского шоссе и Зиповской улицы в Краснодаре произошла авария с участием мотоциклиста и легкового автомобиля.На записи видно, что байкер стартовал со светофора и через несколько секунд врезался в поворачивавший Hyundai Accent.После столкновения мотоциклист влетел в лобовое стекло легковушки и разбил его своим телом.По утверждению очевидцев, водитель двухколесного транспортного средства получил перелом руки и ушибы.