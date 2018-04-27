Герцогиня Кэтрин и принц Уильям сделали важное объявление. Члены британской королевской семьи объявили имя их третьего ребенка.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям сделали важное объявление. Члены британской королевской семьи объявили имя их третьего ребенка.На официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, как принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон назвали их третьего ребенка. "Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луис Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луису Кембриджскому", – значится в посте.Многочисленные пользователи Сети немедленно отреагировали на важное заявление. В основном, поклонники порадовались за малыша Кейт и Уильяма, отметив, что счастливые родители выбрали для новорожденного крохи "необычное" и "сильное" имя. Впрочем, нашлись и те пользователи, кто раскритиковал Кейт и Уильяма за неоригинальность. "Фу, банальщина!", "Луи? Фантазии нет у них, что ли?", "Можно было придумать что-нибудь и получше", – прокомментировали известие подписчики.