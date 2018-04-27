В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. В заключительном матче группового этапа чемпионата российская пара Мария Комарова и Даниил Горячев с крупным счетом обыграла команду Польши и пробилась в 1/8 финала турнира.

В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. В заключительном матче группового этапа чемпионата российская пара Мария Комарова и Даниил Горячев с крупным счетом обыграла команду Польши и пробилась в 1/8 финала турнира.Встреча завершилась со счетом 13:3 в пользу россиян. Комарова и Горячев по итогам группового этапа финишировали на третьем месте в таблице группы, одержав пять побед при двух поражениях. Соперник российской пары по 1/8 финала станет известен позднее.