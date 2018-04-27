Главный тренер юношеской сборной России,
экс-нападающий футбольного клуба Зенит Александр Кержаков поделился
впечатлениями о спортивной драме Данилы Козловского Тренер. Обладателю Кубка УЕФА не понравился в режиссерском
дебюте актера один момент.
Главный тренер юношеской сборной России,
экс-нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков поделился
впечатлениями о спортивной драме Данилы Козловского "Тренер". Обладателю Кубка УЕФА не понравился в режиссерском
дебюте актера один момент.
В целом картина произвела на спортсмена положительное впечатление.
Однако одним эпизодом он возмутился. По мнению Кержакова, момент, когда тренер
в нетрезвом виде приходит на тренировку, выглядит неправдоподобно.
"В фильме играли
профессиональные футболисты, думаю они подсказывали сценаристам в каких-то
моментах. В целом получился неплохой фильм… За
исключением момента, когда тренер пришел пьяным на тренировку, все сделано
вполне реалистично", – цитирует футболиста газета "Известия".
Что касается предстоящего ЧМ-2018, экс-бомбардир уверен, что Россия
проведет его на высочайшем уровне. "У нас есть такая национальная черта
— мы хотим дать самое лучшее нашим гостям. Поэтому все крупные события у
нас проходят на ура. ЧМ-2018 не станет исключением", – считает Александр Кержаков.
По поводу прогнозов о том, выйдет ли наша сборная из группы, он
считает, что это вполне реально. Среди талантливых футболистов, способных
проявить себя на мировом первенстве, он выделил Смолова, братьев Миранчуков,
Головина и Черышева. При этом Кержаков выразил сожаление о том, что многие спортсмены
получили незадолго до чемпионата мира травмы.
Напомним, фильм Данилы Козловского "Тренер" стала лидером кинопроката
в России. Громкий скандал вокруг
актера начался после его слов о хамстве и грубости российского зрителя, который не смог
по достоинству оценить трейлер его режиссерского дебюта.