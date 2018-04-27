Главный тренер юношеской сборной России, экс-нападающий футбольного клуба Зенит Александр Кержаков поделился впечатлениями о спортивной драме Данилы Козловского Тренер. Обладателю Кубка УЕФА не понравился в режиссерском дебюте актера один момент.

Главный тренер юношеской сборной России,экс-нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков поделилсявпечатлениями о спортивной драме Данилы Козловского "Тренер". Обладателю Кубка УЕФА не понравился в режиссерскомдебюте актера один момент.В целом картина произвела на спортсмена положительное впечатление.Однако одним эпизодом он возмутился. По мнению Кержакова, момент, когда тренерв нетрезвом виде приходит на тренировку, выглядит неправдоподобно."В фильме игралипрофессиональные футболисты, думаю они подсказывали сценаристам в каких-томоментах. В целом получился неплохой фильм… Заисключением момента, когда тренер пришел пьяным на тренировку, все сделановполне реалистично", – цитирует футболиста газета "Известия".Что касается предстоящего ЧМ-2018, экс-бомбардир уверен, что Россияпроведет его на высочайшем уровне. "У нас есть такая национальная черта— мы хотим дать самое лучшее нашим гостям. Поэтому все крупные события унас проходят на ура. ЧМ-2018 не станет исключением", – считает Александр Кержаков.По поводу прогнозов о том, выйдет ли наша сборная из группы, онсчитает, что это вполне реально. Среди талантливых футболистов, способныхпроявить себя на мировом первенстве, он выделил Смолова, братьев Миранчуков,Головина и Черышева. При этом Кержаков выразил сожаление о том, что многие спортсменыполучили незадолго до чемпионата мира травмы.Напомним, фильм Данилы Козловского "Тренер" стала лидером кинопрокатав России. Громкий скандал вокругактера начался после его слов о хамстве и грубости российского зрителя, который не смогпо достоинству оценить трейлер его режиссерского дебюта.