Главный тренер юношеской сборной России, экс-нападающий футбольного клуба Зенит Александр Кержаков поделился впечатлениями о спортивной драме Данилы Козловского Тренер. Обладателю Кубка УЕФА не понравился в режиссерском дебюте актера один момент.

Главный тренер юношеской сборной России,экс-нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков поделилсявпечатлениями о спортивной драме Данилы Козловского "Тренер". Обладателю Кубка УЕФА не понравился в режиссерскомдебюте актера один момент.В целом картина произвела на спортсмена положительное впечатление.Однако одним эпизодом он возмутился. По мнению Кержакова, момент, когда наставник в нетрезвом виде приходит на тренировку, выглядит неправдоподобно."В фильме игралипрофессиональные футболисты. Думаю, они подсказывали сценаристам в каких-томоментах. В целом получился неплохой фильм. Заисключением момента, когда тренер пришел пьяным на тренировку, все сделановполне реалистично", – цитирует футболиста газета "Известия".Что касается предстоящего ЧМ-2018, экс-бомбардир уверен: Россияпроведет его на высочайшем уровне. "У нас есть такая национальная черта— мы хотим дать самое лучшее нашим гостям, поэтому все крупные события унас проходят на ура. ЧМ-2018 не станет исключением", – отметил Александр Кержаков.По поводу прогнозов о том, выйдет ли наша сборная из группы, онсчитает, что это вполне реально. Среди талантливых футболистов, способныхпроявить себя на мировом первенстве, он выделил Смолова, братьев Миранчуков,Головина и Черышева. При этом Кержаков выразил сожаление о том, что многие спортсменыполучили травмы незадолго до чемпионата мира.Напомним, что фильм Данилы Козловского "Тренер" стал лидером кинопрокатав России. Скандал вокругактера начался после слов о грубости российского зрителя, который не смогпо достоинству оценить трейлер его режиссерского дебюта.