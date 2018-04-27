За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 50 человек, среди которых 20 детей.

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 50 человек, среди которых 20 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Александровском, Гусь-Хрустальном и Киржачском районах. Лабораторно было исследовано 36 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 1 случае в Камешковском районе. На территории парков укусы клещей не зарегистрированы. В основном люди подверглись нападению клещей в деревнях, придомовых территориях и садово-огородных участках.