Пикап Mazda BT-50 уже довольно давно ушел с российского рынка, а вот, например, в Австралии чувствует себя вполне комфортно и периодически обновляется. Модель в очередной раз преобразилась внешне и получила новое оснащение - правда, эта порция обновлений не привела пикап к новому дизайнерскому стилю марки.

Пикап Mazda BT-50 уже довольно давно ушел с российского рынка, а вот, например, в Австралии чувствует себя вполне комфортно и периодически обновляется. Модель в очередной раз преобразилась внешне и получила новое оснащение - правда, эта порция обновлений не привела пикап к новому дизайнерскому стилю марки.