Концерт-марафон в поддержку известного владимирского музыканта и педагога - Олега Васильева – пройдет сегодня на сцене Владимирского областного Дома работников искусств.

Концерт-марафон в поддержку известного владимирского музыканта и педагога - Олега Васильева – «Нам НЕ по барабану!» пройдет сегодня на сцене Владимирского областного Дома работников искусств.Инициатор и организатор благотворительного концерта — Молодежный Совет при департаменте культуры администрации Владимирской областиВ концерте примут участие: Алексей Молдалиев, Надежда Горшенина, Сергей Артемьев, Вероника Мухина, Яна Тарасова, Группа "Sonorus", Группа "НабарабаН", Группа "Заговорщики", Группа " Бесконечная история", Группа "Однаночь", Группа "FREE FIRE", Фольк-бэнд "Колокол", театральная студия «Матроскин», поэт Ирина Колесникова и участник шоу-проекта "Голос. Дети" 5 сезон - Захар УсенкоТакже пройдет благотворительный аукцион –разыгран потрясающий лот – картина молодого, талантливого художника Дарьи Судьиной (г.Муром)Все вырученные средства пойдут на продолжение лечения Олега Васильева.Вход свободный. Начало в 18 часов.