В связи с проявлениями антисемитизма и восхвалением коллаборационистов на Украине и в Польше 56 конгрессменов обратилась в Госдепартамент США. В особенности беспокойство вызывает тот факт, что восхваление нацистов на Украине в значительной степени поддерживается государством, отмечается в сообщении.

В связи с проявлениями антисемитизма и восхвалением коллаборационистов в некоторых европейских странах (в особенности на Украине и в Польше) 56 конгрессменов обратилась в Госдепартамент США.На сайте члена палаты представителей Ро Ханны опубликовано обращение, адресованное исполняющему обязанности госсекретаря Джону Салливану.Конгрессмены выражают озабоченность, в частности, тем, что на Украине прославляются "нацистские коллаборационисты Степан Бандера и Роман Шухевич", а также "Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА, запрещена в РФ)."В особенности беспокойство вызывает тот факт, что восхваление нацистов на Украине в значительной степени поддерживается государством", — отмечается в сообщении.Конгрессмены призвали вместе с ними и правозащитными организациями "противостоять антисемитизму, ксенофобии, всем формам нетерпимости, призвав правительства Польши и Украины однозначно отмежеваться от искажения информации о Холокосте, восхваления лиц, сотрудничавших с нацистами, а также тщательно расследовать все преступления, связанные с антисемитизмом", передает РИА Новости.