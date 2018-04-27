Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что хотя новый госсекретарь США Майк Помпео - представитель очень консервативной части республиканцев, это не значит, что с ним нельзя иметь дело.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что хотя новый госсекретарь США Майк Помпео — представитель очень консервативной части республиканцев, это не значит, что с ним нельзя иметь дело.По мнению российского сенатора, на российском направлении у Мака Помпео может быть определенный ресурс самостоятельности. "У нас традиционно больше проблем с одержимыми глобальным мессианством либералами и неоконами, а не с традиционными консерваторами", — пояснил Константин Косачев, отметив при этом, что необходимо смотреть за первыми шагами нового госсекретаря."На самом деле, коридор его возможностей крайне узок, особенно на российском направлении. Но сам факт, что его даже при всем нынешнем вашингтонском помешательстве вряд ли кто-то рискнет назвать "агентом Кремля", даст ему определенный ресурс самостоятельности", — цитирует высказывание главы Комитета по международным делам Совета Федерации "Интерфакс".Также Константин Косачев отметил, что делать поспешные выводы в отношении российской темы не следует. Он напомнил, что о Майке Помпео пишут, что он не сторонник военного разрешения конфликтов, в отличие от Джона Болтона, другого нового назначенца президента США, и, в частности, сценариев силовой смены власти КНДР.