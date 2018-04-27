Российский дзюдоист Ислам Яшуев занял первое место на проходящем в израильском Тель-Авиве чемпионате Европы по дзюдо. В категории до 60 килограммов россиянин в финальном поединке оказался сильнее спортсмена из Болгарии Янислава Герчева.

Российский дзюдоист Ислам Яшуев занял первое место на проходящем в израильском Тель-Авиве чемпионате Европы по дзюдо. В категории до 60 килограммов россиянин в финальном поединке оказался сильнее спортсмена из Болгарии Янислава Герчева.Еще один представитель России Беслан Мудранов, как и англичанин Эшли Маккензи, завоевал бронзовые медали. Ранее на турнире победу одержала Ирина Долгова в категории до 48 килограммов.Кроме того, российская дзюдоистка Наталья Кузютина стала первой в категории до 52 килограммов, победив в финале Дистрию Красники из Косова. Третье место поделили швейцарка Эвелин Чопп и израильтянка Гефен Примо.