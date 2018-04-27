Три пешехода пострадали в результате столкновения двух легковушек на юго-востоке Санкт-Петербурга, после которого одна из машин вылетела на тротуар.

Три пешехода пострадали в результате столкновения двух легковушек на юго-востоке Санкт-Петербурга, после которого одна из машин вылетела на тротуар.Авария, как сообщает "Водитель Петербурга", произошла около 14 часов дня на Бухарестской улице. По предварительной версии, владелец "Приоры" врезался в остановившуюся на красный свет Skoda Octavia, которую от удара выбросило на тротуар и сбила людей.Наиболее серьезные травмы получила 72-летняя женщина — ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одна пенсионерка и 19-летний петербуржец получили травмы средней тяжести. Водители в аварии не пострадали.